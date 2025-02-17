Стал известен план событий в Казани, культурной исламской столице в 2026 году

«Думаю, что план мероприятий еще будет верстаться. По поручению Раиса РТ Рустама Минниханова будет создан оргкомитет. Наша задача — чтобы мероприятия были ориентированы не на одну какую-то узкую целевую аудиторию, а охватить как можно больше. Думаю, наши национальные, уже раскрученные бренды, тоже впишутся в эту повестку», — рассказала глава Минкульта РТ Ирада Аюпова.