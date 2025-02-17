Стал известен план событий в Казани, культурной исламской столице в 2026 году

«Думаю, что план мероприятий еще будет верстаться. По поручению Раиса РТ Рустама Минниханова будет создан оргкомитет. Наша задача — чтобы мероприятия были ориентированы не на одну какую-то узкую целевую аудиторию, а охватить как можно больше. Думаю, наши национальные, уже раскрученные бренды, тоже впишутся в эту повестку», — рассказала глава Минкульта РТ Ирада Аюпова.
Торжественные церемонии открытия и закрытия запланированы на апрель и ноябрь следующего года. Судя по презентации, они пройдут в новом здании театра им. Г. Камала.
Также в план вошли:
- Форум «Сохранение языкового многообразия» в апреле 2026 года,
- XVI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир» в мае,
- Торжественное мероприятие «Изге Болгар жыены», посвященное Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией в мае;
- Форум министров стран Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) в июне;
- Этно-Fashion фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни культурный код» в июле,
- Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар» в сентябре,
- Международный фестиваль исламского искусства в октябре,
- Международная выставка каллиграфии в октябре.
Напомним, что Казань в 2026 году будет культурной столицей исламского мира. Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что даст Казани и республике этот статус.