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Стал известен план событий в Казани, культурной исламской столице в 2026 году

Стало известно, какие события пройдут в Казани, которая получила статус культурной столицы исламского мира в 2026 году. Анонс прозвучал на брифинге в Кабмине РТ.

Источник: ИА Татар-информ

«Думаю, что план мероприятий еще будет верстаться. По поручению Раиса РТ Рустама Минниханова будет создан оргкомитет. Наша задача — чтобы мероприятия были ориентированы не на одну какую-то узкую целевую аудиторию, а охватить как можно больше. Думаю, наши национальные, уже раскрученные бренды, тоже впишутся в эту повестку», — рассказала глава Минкульта РТ Ирада Аюпова.

Торжественные церемонии открытия и закрытия запланированы на апрель и ноябрь следующего года. Судя по презентации, они пройдут в новом здании театра им. Г. Камала.

Также в план вошли:

  • Форум «Сохранение языкового многообразия» в апреле 2026 года,
  • XVI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир» в мае,
  • Торжественное мероприятие «Изге Болгар жыены», посвященное Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией в мае;
  • Форум министров стран Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) в июне;
  • Этно-Fashion фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни культурный код» в июле,
  • Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар» в сентябре,
  • Международный фестиваль исламского искусства в октябре,
  • Международная выставка каллиграфии в октябре.

Напомним, что Казань в 2026 году будет культурной столицей исламского мира. Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что даст Казани и республике этот статус.

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