Собянин: 10 объектов культурного наследия приведут в порядок в усадьбе Валуево

«Специалисты сделали все, чтобы башня не разрушилась. Теперь ее будут реставрировать. В усадьбе также идут работы по сохранению главных ворот со скульптурами. Всего на территории усадьбы приведем в порядок 10 объектов культурного наследия», — написал мэр Москвы.