В школах Пермского края вместо звонков включат песни Олега Газманова и «Любэ»

В феврале учащихся школ Пермского края на переменах познакомят с патриотическими песнями. Вместо обычных звонков включат фрагменты песен больше знакомых родителям, дедушкам и бабушкам школьников.
Акцию планируют провести в преддверии Дня защитника Отечества в рамках проекта Министерства просвещения РФ «Музыка вместо звонков».
В число шести предложенных песен вошли: «За тебя, Родина-мать!» — группы «Любэ», «У Черного моря» — хит 1950-х годов Леонида Утесова, «Офицеры» — Олега Газманова, «Флаг моего государства» — Дениса Майданова, «От героев былых времен» — из фильма «Офицеры», «Ленинградские мальчишки» — из фильма «Зеленые цепочки».
В краевом Минобре напомнили, с ноября прошлого года в части школ уже звучат популярные и классические мелодии, включая репертуар композитора Александры Пахмутовой, фрагменты балета Петра Чайковского «Щелкунчик», песни Международного детского центра «Артек».