В школах Пермского края вместо звонков включат песни Олега Газманова и «Любэ»

В краевом Минобре напомнили, с ноября прошлого года в части школ уже звучат популярные и классические мелодии, включая репертуар композитора Александры Пахмутовой, фрагменты балета Петра Чайковского «Щелкунчик», песни Международного детского центра «Артек».