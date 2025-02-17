В Приморье расчищают русло еще одной реки

В Приморском крае продолжается работа по очистке и облагораживанию русел рек. В настоящее время спасатели МинГОЧС Приморья работают в районе села Беневское Лазовского муниципального округа. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу министерства ГОЧС России по Приморскому краю.
Специалисты занимаются очисткой русла реки Киевка, а заодно углубляют дно. На объекте работают шесть единиц техники. В процессе работы изъяли уже более 46 тысяч кубических метров грунта.
Напомним, что река Киевка берет свое начало на юго-западных склонах хребта Сихотэ-Алинь, а впадает в Японское море. Общая длина водной артерии составляет 105 километров.
Ранее «КП» писала, что в Приморском крае очищают от наносов и кустарника старое русло реки Ореховка.