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В Приморье расчищают русло еще одной реки

Работу ведут спасатели МинГОЧС Приморского края.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае продолжается работа по очистке и облагораживанию русел рек. В настоящее время спасатели МинГОЧС Приморья работают в районе села Беневское Лазовского муниципального округа. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу министерства ГОЧС России по Приморскому краю.

Специалисты занимаются очисткой русла реки Киевка, а заодно углубляют дно. На объекте работают шесть единиц техники. В процессе работы изъяли уже более 46 тысяч кубических метров грунта.

Напомним, что река Киевка берет свое начало на юго-западных склонах хребта Сихотэ-Алинь, а впадает в Японское море. Общая длина водной артерии составляет 105 километров.

Ранее «КП» писала, что в Приморском крае очищают от наносов и кустарника старое русло реки Ореховка.

МЧС