Более десяти фонтанов Минска уйдут на ремонт в 2025, включая самые известные

Ремонт и обновление ожидают более десяти фонтанов в Минске, проведены они будут уже в 2025 году.
Основные работы, как пишут «Минск-Новости», возьмет на себя «Минскзеленсрой», который запланировал к ремонту более десятка фонтанов, расположенных в белорусской столице.
В перечне этих фонтанов — знаковые места, во многом определяющие уникальный облик Минска: ремонт ждет «Времена года» на проспекте Победителей, обновят и расположенный напротив вблизи Дворца спорта «Амфитеатр», «Столицу» на площади Независимости, «Вечность» в парке Победы.
Также ремонтные работы будут проведены на фонтанах на площади Якуба Коласа, у Большого театра Беларуси, возле музея истории Великой Отечественной войны. Обновят рукотворный гейзер, находящийся на бульваре Мулявина.
Отметим, что в список объектов, запланированных к ремонту, попали и два относительно новых для Минска фонтана: во-первых, речь идет о мультимедийном фонтане неподалеку от Национальной библиотеки, который на улице Жасминовой открыли в 2019 году.
Второй объект — фонтан под названием «Молодежный», расположенный на пересечении улиц Пулихова и Первомайской, который заработал в 2020 году.
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