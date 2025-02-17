Омская прокуратура через суд намерена добиться расселения дома в Старом Кировске

В Омске прокуратура через суд требует расселить аварийный восьмиквартирный дом на улице Стройплощадка 111. Дом планируется расселить до 2030 года, а износ здания составляет практически 80%. Подробности рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Постройку еще в 2023 году признали аварийной. Восьмиквартирный дом обязали расселить до 2030 года. Фактический износ здания составляет 76% — такой показатель угрожает жизни жильцов.
Как отметили в ведомстве, мэрия никаких мер по расселению дома не принимает.
По результатам проверки прокуратура направила в суд иск к администрации Омска с требованием расселить немедленно жильцов данного дома.
Ранее «КП Омск» сообщала, что прокуратура через суд обязала омскую мэрию расселить барак в Береговом.