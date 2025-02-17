Штраф до 21 000 рублей грозит за разрушение птичьих гнезд в Беларуси. Подробности озвучили в областных комитетах природных ресурсов и охраны окружающей среды, передает БелТА.
Сообщается, что, согласно со статьей 19 закона «О животном мире», в случае необходимости убирать птичьи гнезда на деревьях, жилых, производственных, культурно-бытовых и иных строениях и сооружениях разрешено с 15 августа по 15 февраля.
Вместе с тем с 16 февраля по 14 августа убирать гнезда запрещено. Нарушение запрета может грозить административной ответственностью. Так, за разрушение птичьих гнезд в озвученный период для физлиц предусмотрен штраф до 30 базовых величин, до 1260 рублей. Для ИП штраф составляет от 10 до 100 базовых величин, или от 420 рублей до 4200 рублей. Штраф для юрлиц указан от 20 до 500 базовых величин — 840 до 21 000 рублей.
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