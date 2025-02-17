На станциях «Проспект Победы», «Яшьлек» и «Северный вокзал» проведут косметический ремонт и заменят освещение

На станциях метрополитена «Проспект Победы», «Яшьлек» и «Северный вокзал» в этом году запланировано провести косметический ремонт и заменить освещение. Все работы проведут в преддверии 20-летия казанского метрополитена. Об этом на деловом понедельнике сообщил гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.
«Роль метрополитена в жизни нашего города трудно переоценить. Мы хорошо помним, как внимательно следили за каждыми прибавляющимися ста пассажирами. После 1000-летия Казани сначала метро пользовались 5,5 тысячи, потом 7 тысяч. На сегодняшний день — это миллионы перевезенных пассажиров. Большие надежды мы связываем с вводом второй линии метрополитена», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.
В прошлом году на станциях «Кремлевская», «Площадь Тукая», «Северный вокзал», «Суконная слобода» и «Дубравная» силами ремонтно-строительного участка был проведен ремонт. В вестибюлях и кассовых залах всех станций завершили восстановление отопления. За прошедшие два года специалисты заменили 360 доводчиков дверей типа метро из 540 имеющихся.
Как доложил Айдар Абдулхаков, в 2024-м в тоннелях метрополитена заменили 754 лампы, на платформах и вестибюлях установили более 450 новых светильников. Для комфорта пассажиров восстановлена работа 116 тепловых завес во всех вестибюлях станций метрополитена.
«Гигантский объем работы проделан, впечатляют и цифры, и слайды, а самое главное — результаты работы. Хозяйство у Айдара Камилевича большое и хлопотное. Один только метрополитен чего стоит — это город под городом. Но мы видим, насколько дружелюбнее он становится по отношению к пассажирам — светлее, теплее, чище», — отметил Ильсур Метшин.
За счет средств предприятия на всех станциях метрополитена установлено 110 современных цифровых камер видеонаблюдения высокого разрешения. Приобретен сервер и введен в эксплуатацию пункт управления обеспечением транспортной безопасности объектов — ситуационный центр.
«Создана диспетчерская служба по обеспечению безопасности и организовано круглосуточное дежурство. Сформирована группа быстрого реагирования в количестве восьми человек для осуществления круглосуточного патрулирования на объектах и предотвращения актов незаконного вмешательства», — рассказал гендиректор предприятия.
В этом году благоустройство метрополитена продолжится. «Метроэлектротранс» планирует заменить четыре роллетных ворот в здании отстойно-ремонтного комплекса электродепо. В прошлом году была проведена замена пяти, а также механически деформировавшиеся портальные ворота на въезде поездов в тоннели метро.
Среди метрополитенов России по итогам прошлого года казанский метрополитен занял первое место в номинации «Лучший субъект транспортной инфраструктуры» ежегодной Национальной премии «Транспортная безопасность России», сообщил Айдар Абдулхаков.
«Большие объемы ремонта, освещения, приведение к требуемым нормам безопасности. Неслучайно первое место в федеральном конкурсе Национальной премии “Транспортная безопасность России” с чем мы поздравляем», — заверил глава города.
Напомним, за прошедший год объем перевозок электрическим транспортом составил рекордное количество — 80,5 млн. пассажиров. Казанским метрополитеном воспользовались 39 млн 356 тыс. человек — показатель вырос на 11%. «Имея общегородской тренд снижения пассажиропотока, на этот год мы ставим себе цель удержать объем перевезенных пассажиров, и для этого, наша основная задача — и дальше повышать комфорт, качество, безопасность и надежность перевозок», — сказал Айдар Абдулхаков.
Диляра Гафурова.