На станциях «Проспект Победы», «Яшьлек» и «Северный вокзал» проведут косметический ремонт и заменят освещение

Напомним, за прошедший год объем перевозок электрическим транспортом составил рекордное количество — 80,5 млн. пассажиров. Казанским метрополитеном воспользовались 39 млн 356 тыс. человек — показатель вырос на 11%. «Имея общегородской тренд снижения пассажиропотока, на этот год мы ставим себе цель удержать объем перевезенных пассажиров, и для этого, наша основная задача — и дальше повышать комфорт, качество, безопасность и надежность перевозок», — сказал Айдар Абдулхаков.