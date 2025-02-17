«Сказалось внедрение роботов»: в Челябинской области дефицит кадров стал менее остром, зарплаты поднимать не спешат

В Челябинской области немного ослабло напряжение на рынке труда. Об этом сообщается в докладе Центробанка о региональной экономике.
Безработица на Южном Урале достигла рекордно низкого уровня. К концу 2024 года она упала до 1,7%. При этом нехватку персонала отмечают в большинстве сфер. Недостает не только высококвалифицированных специалистов, но и рабочих, продавцов, курьеров.
Тем не менее, в ЦБ отмечают, что в конце года острота ситуации начала уменьшаться, потребность работодателей в новых сотрудниках немного сократилась. Предприятия пытаются справиться с проблемой дефицита кадров через повышение производительности труда.
— Для того чтобы повысить производительность труда, компании закупали новое оборудование, оптимизировали производственные и бизнес-процессы. В Челябинской области некоторые машиностроительные предприятия реализовали инвестиционные проекты по строительству и внедрению промышленных роботов, — отметили в региональном отделении Банка России.
Эксперты отмечают, что темпы роста зарплат снижаются, несмотря на нехватку работников. Предприятия готовы разве что точечно увеличить зарплаты отдельным сотрудникам или проиндексировать оклады в пределах инфляции (фактически это не увеличение зарплат, а противодействие их удешевлению).
Использование роботов, оптимизация бизнес-процессов и частичное заполнение пустовавших прежде вакансий под конец 2024 года не обещает южноуральцам роста доходов.
— Планы предприятий по найму и повышению зарплат стали более умеренными, — отмечает в Челябинском областном отделении ЦБ.