«Сказалось внедрение роботов»: в Челябинской области дефицит кадров стал менее остром, зарплаты поднимать не спешат

Безработица на Южном Урале достигла рекордно низкого уровня. К концу 2024 года она упала до 1,7%. При этом нехватку персонала отмечают в большинстве сфер. Недостает не только высококвалифицированных специалистов, но и рабочих, продавцов, курьеров.