Новые тарифы на электроэнергию затронули всего 1% населения Приморья

С 2025 года в Приморье будет действовать новое тарифное меню, которое можно разделить на три уровня. Первый уровень — от 0 до 3900 киловатт-часов в месяц. Цена на электроэнергию на этом уровне устанавливается в соответствии с предельными значениями для каждого региона и ежегодно индексируется. Второй — от 3901 до 6000 киловатт-часов в месяц. Здесь учитывается возмещение расходов на услуги по передаче электроэнергии, при этом цена устанавливается на уровне не ниже экономически обоснованного тарифа. Третий — свыше 6001 киловатт-часа в месяц. Цена по этому тарифу формируется не ниже цены на электроэнергию низкого напряжения, то есть в диапазоне 220−380 В.