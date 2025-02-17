Новые тарифы на электроэнергию затронули всего 1% населения Приморья

С начала 2025 года в Приморском крае, как и по всей стране, изменились нормы потребления электроэнергии для населения. Эти изменения затронули менее 1% жителей региона, а многодетные семьи не почувствовали разницы в платежах, так как эти изменения их не касаются.
По словам Председателя Правительства региона, переход на дифференцированные тарифы, зависящие от объёма потребления электроэнергии, обсуждался ещё в 2015 году. Основная цель дифференциации — это устранить несправедливое ценообразование и уменьшить ситуации, когда низкий тариф для населения компенсируется высоким для бизнеса.
С 2025 года в Приморье будет действовать новое тарифное меню, которое можно разделить на три уровня. Первый уровень — от 0 до 3900 киловатт-часов в месяц. Цена на электроэнергию на этом уровне устанавливается в соответствии с предельными значениями для каждого региона и ежегодно индексируется. Второй — от 3901 до 6000 киловатт-часов в месяц. Здесь учитывается возмещение расходов на услуги по передаче электроэнергии, при этом цена устанавливается на уровне не ниже экономически обоснованного тарифа. Третий — свыше 6001 киловатт-часа в месяц. Цена по этому тарифу формируется не ниже цены на электроэнергию низкого напряжения, то есть в диапазоне 220−380 В.
«Мы обратили внимание на проблему использования электроэнергии, особенно в Артёме. Например, владельцы домов площадью от 100 квадратных метров и более заказывали мощность в 15 киловатт, но использовали гораздо больше», — рассказал заместитель Председателя Правительства региона Владимир Малюшицкий.
Менее 1% жителей оплачивают электроэнергию по повышенным тарифам. В основном это город Артём, а именно район Черной речки. В этом районе наибольшее количество коттеджей. В таких домах часто также подключены к электроснабжению теплицы, гаражи и другие постройки на участке. Специалисты ПАО «ДЭК» подтвердили, что в некоторых случаях в официально зарегистрированных жилых домах могут находиться базы отдыха и даже фермы.
«Однако для многодетных семей новые правила не действуют, и пороговые значения не применяются. Чтобы подтвердить свой статус, жители Приморского края, имеющие многодетные семьи, должны обратиться в ДЭК», — подчеркнул начальник управления тарифообразования ПАО «ДЭК» Александр Гелемей.
Напомним, что в случае обнаружения случаев необоснованного увеличения стоимости электроэнергии жителям Приморья следует обращаться в соответствующие службы ПАО «ДЭК» и региональное агентство по тарифам.