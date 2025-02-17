Парламент Башкирии изменит норму о площади земельных участков под личные подсобные хозяйства. В этом месяце депутаты намерены внести изменения в соответствующий закон.
Совокупная площадь участков под ЛПХ, включая выпас сельскохозяйственных животных и сенокошение, которые принадлежат гражданам на праве собственности или ином праве, не может превышать 2,5 гектара. Законопроект, утверждают парламентарии, призван пресечь злоупотребления. Из-за размытости формулировок гражданам иногда, по словам спикера Курултая Константина Толкачева, под личные подсобные хозяйства выделяют участки площадью свыше тысячи гектаров, что, считают власти, несправедливо и нерационально.
Законопроект прошел первое чтение в мае прошлого года. В этот четверг, 20 февраля, на пленарном заседании Государственного Собрания депутаты планируют принять его в окончательном чтении.
К слову, председатель республиканского парламента считает, что норма максимальной площади наделов под ЛПХ нуждается в пересмотре, но такова прерогатива федерального центра. В связи с этим депутаты Башкирии планируют разработать и внести в Государственную Думу проект соответствующего федерального закона.
— Природно-климатические условия в нашей стране отличаются большим разнообразием. Даже в пределах одного региона продуктивность почвы может быть очень неоднородной. Например, в Хайбуллинском районе для достижения той же продуктивности требуется гораздо больший размер земельного участка, чем, скажем, в Гафурийском, — объяснил Толкачев.
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