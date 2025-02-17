Парламент Башкирии изменит норму о площади земельных участков под личные подсобные хозяйства

Совокупная площадь участков под ЛПХ, включая выпас сельскохозяйственных животных и сенокошение, которые принадлежат гражданам на праве собственности или ином праве, не может превышать 2,5 гектара. Законопроект, утверждают парламентарии, призван пресечь злоупотребления. Из-за размытости формулировок гражданам иногда, по словам спикера Курултая Константина Толкачева, под личные подсобные хозяйства выделяют участки площадью свыше тысячи гектаров, что, считают власти, несправедливо и нерационально.