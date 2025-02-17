Депутат Госдумы Немкин назвал этический кодекс Google пустой формальностью

Напомню о чем идет речь — ранее Google официально отказался от своих прежних принципов, исключив из кодекса этики запрет на использование искусственного интеллекта для оружия и слежки. В 2018 году компания с гордостью заявляла, что не станет применять свои технологии в военных целях или в проектах, способных нанести вред. Тогда это выглядело как шаг в сторону моральной ответственности, вызванный протестами сотрудников против контракта с Пентагоном. Но стоило измениться политическим реалиям, как Google тут же пересмотрел свои взгляды. Получается, этический кодекс компании — не более чем пустая формальность, которой можно жонглировать в зависимости от обстоятельств.