На улицы Перми планируют вернуть электросамокаты и электровелосипеды

Компании по предоставлению сервиса проката ведут переговоры с властями Перми. «КП-Пермь» получила ответы от «МТС Юрент» и Whoosh.
В компании «МТС Юрент» сообщили о намерении вернуться в Пермь и возобновить работу сервиса уже с этого сезона. Кикшеринг ведет переговоры с властями города по поводу размещения парковок вне центра Перми, которые подходят под действующие правила благоустройства.
«Мы также ожидаем решения суда по вопросу правил благоустройства, который пройдет в начале марта — отметили “Комсомолке” в “МТС Юрент”.
В компании рассказали о большом количестве обращений от пользователей и жителей Перми с просьбой вернуть электросамокаты в город. Сервис проката надеется совместно с городскими властями разработать комфортный для всех формат работы для возвращения востребованного микромобильного транспорта.
В компании Whoosh ждут наступление тепла, вернуть на улицы города электровелосипеды. Этот вид транспорта полюбился пермякам, он хорошо дополняют работу общественного транспорта и улучшает мобильность горожан.
«Дату не устанавливаем — ждем, когда придет весна и тепло», — подчеркнули «Комсомолке» в Whoosh.
Параллельно с возможностью возврата СИМ компания продолжает работу над признанием незаконным решения властей запретить электросамокаты. Прошлый сезон во многих городах России доказал, что совместная работа сервисов и города может обеспечить комфортную интеграцию СИМ в городскую транспортную систему, сделать их полезными и безопасными для горожан.
В компании надеются, что Пермь перестанет быть городом-исключением в этом вопросе, и самокаты вновь появятся на улицах города.
Год назад в Перми прошли публичные слушания в горадминистрации, касающиеся работы СИМ.
Кстати, электровелосипедами в Перми сейчас активно пользуются курьеры по доставки продуктов.