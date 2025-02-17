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На улицы Перми планируют вернуть электросамокаты и электровелосипеды

В этом году на улицах Перми могут вновь появиться средства индивидуальной мобильности — электросамокаты и электровелосипеды.

Источник: Комсомольская правда

Компании по предоставлению сервиса проката ведут переговоры с властями Перми. «КП-Пермь» получила ответы от «МТС Юрент» и Whoosh.

В компании «МТС Юрент» сообщили о намерении вернуться в Пермь и возобновить работу сервиса уже с этого сезона. Кикшеринг ведет переговоры с властями города по поводу размещения парковок вне центра Перми, которые подходят под действующие правила благоустройства.

«Мы также ожидаем решения суда по вопросу правил благоустройства, который пройдет в начале марта — отметили “Комсомолке” в “МТС Юрент”.

В компании рассказали о большом количестве обращений от пользователей и жителей Перми с просьбой вернуть электросамокаты в город. Сервис проката надеется совместно с городскими властями разработать комфортный для всех формат работы для возвращения востребованного микромобильного транспорта.

В компании Whoosh ждут наступление тепла, вернуть на улицы города электровелосипеды. Этот вид транспорта полюбился пермякам, он хорошо дополняют работу общественного транспорта и улучшает мобильность горожан.

«Дату не устанавливаем — ждем, когда придет весна и тепло», — подчеркнули «Комсомолке» в Whoosh.

Параллельно с возможностью возврата СИМ компания продолжает работу над признанием незаконным решения властей запретить электросамокаты. Прошлый сезон во многих городах России доказал, что совместная работа сервисов и города может обеспечить комфортную интеграцию СИМ в городскую транспортную систему, сделать их полезными и безопасными для горожан.

В компании надеются, что Пермь перестанет быть городом-исключением в этом вопросе, и самокаты вновь появятся на улицах города.

Год назад в Перми прошли публичные слушания в горадминистрации, касающиеся работы СИМ.

Кстати, электровелосипедами в Перми сейчас активно пользуются курьеры по доставки продуктов.