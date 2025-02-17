На улицы Перми планируют вернуть электросамокаты и электровелосипеды

В компании «МТС Юрент» сообщили о намерении вернуться в Пермь и возобновить работу сервиса уже с этого сезона. Кикшеринг ведет переговоры с властями города по поводу размещения парковок вне центра Перми, которые подходят под действующие правила благоустройства.