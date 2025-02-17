В Беларуси громкие хлопки и шипящий звук будут слышны на крупной ТЭЦ

В одном из крупных городов Беларуси население предупредили о громких звуках. Подробнее рассказала газета «Наш край».
Так, громкое звучание будет раздаваться в Барановичах в понедельник, 17 февраля, и во вторник, 18 февраля. Как предупредили население, в эти дни горожане услышат громкие шипящие звуки и хлопки. Это будет связано с проверкой на Барановичской теплоэлектроцентрали.
Специалисты будут проверять на ТЭЦ настройки срабатывания предохранительных клапанов энергетического оборудования. Процесс будет сопровождаться громкими звуками, будут слышны шипение и хлопки.
— Жителям не стоит волноваться, все проходит под контролем в штатном режиме, — прокомментировали на предприятии.
Тем временем более десяти фонтанов Минска уйдут на ремонт в 2025, включая самые известные.