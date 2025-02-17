В Новосибирской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей

В Новосибирской области зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, особенно среди детей. Однако, по данным регионального Минздрава, ситуация остается под контролем, а учебные заведения продолжают работать в обычном режиме. Об этом сообщили министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий на оперативном совещании.
По словам министра здравоохранения по области, в регионе отмечается небольшой прирост случаев ОРВИ и гриппа. При этом основное увеличение заболеваемости приходится на детей.
Несмотря на это, карантинные меры в образовательных учреждениях не вводились. Министр образования Мария Жафярова подчеркнула, что все школы и детские сады работают в штатном режиме, а критических ситуаций, требующих закрытия классов или групп, не зафиксировано.