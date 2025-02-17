В Новосибирской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей

В Новосибирской области зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, особенно среди детей. Однако, по данным регионального Минздрава, ситуация остается под контролем, а учебные заведения продолжают работать в обычном режиме. Об этом сообщили министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий на оперативном совещании.