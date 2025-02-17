В Петербурге появятся сквер Алые Паруса и сквер Людмилы Беловой

Документ включает 17 новых наименований. В их числе сквер, названный в честь директора Музея истории Ленинграда Людмилы Беловой, сквер Виктора Чистякова, советского актера и пародиста. Также в Петербурге решили увековечить память русского литературного критика, поэта и журналиста Петра Плетнева.