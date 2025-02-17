Прокуратура проверила, как в Омске чистят снег

В Омске прокуратура выявила нарушения в содержании улично-дорожной сети в зимний период. Проверка показала, что на многих участках дороги не убирают снег должным образом, остаются снежные валы, которые сужают проезжую часть, а также наблюдается гололедица.
Особенно сложная ситуация сложилась на остановках общественного транспорта и подъездах к ним. Там зафиксирован снежный накат и скользкость, что может представлять опасность для горожан.
Для устранения нарушений прокуратура направила представление руководителю бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Вопрос о своевременной очистке улиц и дорог теперь находится под контролем надзорного ведомства.