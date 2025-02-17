Весна 2025 года в Воронеже может стать самой теплой за последнее время

Весна 2023 года в Воронеже может оказаться самой теплой за десятилетия. Изменения климата приводят к аномально высоким температурам в разных регионах, и Воронеж не стал исключением. Ученые и метеорологи отмечают, что такие аномалии могут быть связаны с глобальным потеплением, вызванным человеческой деятельностью.