Весна 2025 года в Воронеже может стать самой теплой за последнее время

Прогноз синоптиков о аномально тёплой весне 2025 года в России подтверждает растущие тенденции изменения климата. Повышение температуры более чем на один градус будет ощущаться во многих регионах, включая Воронежскую область.
Главный метеоролог области Александр Сушков ранее сказал, что весна может наступить досрочно, уже 10 марта. Это может привести к изменению сельскохозяйственных циклов, раннему цветению растений, а также повышенным рискам для культуры из-за возможных погодных аномалий.
Весна 2023 года в Воронеже может оказаться самой теплой за десятилетия. Изменения климата приводят к аномально высоким температурам в разных регионах, и Воронеж не стал исключением. Ученые и метеорологи отмечают, что такие аномалии могут быть связаны с глобальным потеплением, вызванным человеческой деятельностью.