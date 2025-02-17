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Мороз −40 зафиксирован в соседней с Беларусью Польше — что ждать белорусам

В соседней с Беларусью Польше морозы усилились до −40 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В соседней с Беларусью Польше фиксируются морозы до −40 и ниже, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».

Исключительно морозная ночь в Польше выдалась 17 февраля. Так, на 90 станциях страны зафиксировали ночные температуры ниже −15 мороза. Однако самые сильный мороз был в Татрах на станции Литворовый Котлован, где было ниже −40 градусов. В Якушыце ночью было −20,9 градусов, в Шренице — −20,2 мороза, в Курнике — −19,1 градуса, в Лодзи — 16,6, а в Кельце — 16,3 мороза.

При этом −41,03 градуса, зарегистрированные в Татрах, стали самой низкой температурой, которая когда-либо регистрировалась на территории Польши. Но надо учитывать, что метеостанция Литворовый Котлован не равнинная, а находится на высоте 1800 метров над уровнем моря. Но так или иначе это очень низкая температура.

При этом в Белгидромете сообщили белорусам, что на территории республики 18 февраля погоду будут формировать фронтальный раздел и влажная холодная воздушная масса. Ночью, в основном, в северных регионах, а днем во многих регионах пройдет кратковременный снег. В ночные часы ожидается мороз до −6 — −12 градусов, при прояснениях похолодает до −13- −17 ниже ноля. Днем в среднем будет −1 — −7 градусов.

Тем временем синоптик Рябов рассказал, как встрепенулась зима и предупредил, что оставшиеся две недели февраля будут снежными и холодными.

А еще в Беларуси громкие хлопки и шипящий звук будут слышны на крупной ТЭЦ.