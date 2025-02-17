Мороз −40 зафиксирован в соседней с Беларусью Польше — что ждать белорусам

Исключительно морозная ночь в Польше выдалась 17 февраля. Так, на 90 станциях страны зафиксировали ночные температуры ниже −15 мороза. Однако самые сильный мороз был в Татрах на станции Литворовый Котлован, где было ниже −40 градусов. В Якушыце ночью было −20,9 градусов, в Шренице — −20,2 мороза, в Курнике — −19,1 градуса, в Лодзи — 16,6, а в Кельце — 16,3 мороза.