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Обыски начали в минсвязи Ростовской области

17 февраля начались обыски в министерстве цифрового развития и связи Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 17 февраля, силовики начали обыски в министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает агентство РИА Новости.

— В министерстве связи области ведутся обыски, — подтвердил журналистам источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, ранее в УФСБ сообщили о подозрениях в отношении руководства министерства, а также о возбуждении дела по статье «Злоупотребление полномочиями» (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По данным следствия, в минсвязи под предлогом перехода на отечественное ПО заключили госконтракт на 59,9 млн рублей. Однако позже выяснилось, что лицензия, установленная для работы с электронными документами, была в четыре раза дешевле заявленной суммы.

Кроме обыска в минцифры региона, сейчас также проводится проверка в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. Разбирательства связаны с задержанием заместителя губернатора — главы донского минсельхозпрода Константина Рачаловского. Чиновника подозревают в превышении полномочий при выдаче субсидий компаниям с тяжелым финансовым состоянием.