Обыски начали в минсвязи Ростовской области

Сегодня, 17 февраля, силовики начали обыски в министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает агентство РИА Новости.
— В министерстве связи области ведутся обыски, — подтвердил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, ранее в УФСБ сообщили о подозрениях в отношении руководства министерства, а также о возбуждении дела по статье «Злоупотребление полномочиями» (ч. 3 ст. 285 УК РФ).
По данным следствия, в минсвязи под предлогом перехода на отечественное ПО заключили госконтракт на 59,9 млн рублей. Однако позже выяснилось, что лицензия, установленная для работы с электронными документами, была в четыре раза дешевле заявленной суммы.
Кроме обыска в минцифры региона, сейчас также проводится проверка в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. Разбирательства связаны с задержанием заместителя губернатора — главы донского минсельхозпрода Константина Рачаловского. Чиновника подозревают в превышении полномочий при выдаче субсидий компаниям с тяжелым финансовым состоянием.