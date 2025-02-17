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В нескольких областях Казахстана из-за непогоды закрыли движение по автотрассам

Обещают открыть движение только 18 февраля.

Источник: Пресс-служба МЧС Казахстана

АЛМАТЫ, 17 фев — Sputnik. В каких регионах Казахстана перекрыли движение из-за погодных условий, сообщили в «КазАвтоЖол» (национальный оператор автодорог).

Северо-Казахстанская область.

  • автодорога «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км 794−946 (с. Бесколь-г. Сергеевка);
  • автодорога «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-гр. РФ» км 729−856 (гр. Акмолинской области-гр. Костанайской области);
  • автодорога «Мамлютка-Костанай» км 0−180 (г. Мамлютка-гр. Костанайской области);
  • автодорога «Волошинка-Сергеевка-Тимирязево» км 58−119 (с. Тимирязево-до а/д KАZ13);
  • автодорога «Тимирязево-Сарыколь-гр. области» км 0−32 (гр. Костанайской области-с. Тимирязево).

Костанайская область.

  • автодорога «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-гр. РФ» км 683−729 (с. Сарыколь-гр. СКО);
  • автодорога «Мамлютка-Костанай» км 180−250 (гр. СКО-п. Узунколь).

Акмолинская область.

  • автодорога «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-гр. РФ» км 856−915 (гр. СКО-п. Жаксы).

Ориентировочное время открытие дороги — 18 февраля 2025 года в 09:00.