В Челябинской области опасный участок трассы М-5 расширят до четырёх полос

Ранее стало известно, что всего четыре участка трассы М-5 «Урал» общей протяжённостью 83 километра, расположенные в горнозаводской зоне Челябинской области, расширят до четырёх полос. Работы проведут в несколько этапов. Проект ещё одного участка между Бакалом и Юрюзанью тоже уже одобрен Главгосэкспертизой РФ.