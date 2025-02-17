В Челябинской области опасный участок трассы М-5 расширят до четырёх полос

Проект капитального ремонта затрагивает участок с 1670 по 1690 километр, а точнее с 1675 по 1679 км, с 1679 по 1687 км, с 1687+371 по 1687+1060 км автодороги. Работы пройдут в два этапа.
Участок автодороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, который планируют расширить — один из наиболее аварийно-опасных из-за резких перепадов высот и постоянно растущего большегрузного трафика. Четырёхполосное исполнение дороги с разделением встречных потоков может снизить аварийность.
— Ожидаем, что реализация данного проекта позволит не только сократить время в пути, но и обеспечит безопасность дорожного движения для всех его участников, — отметил начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.
Пока идут процедуры согласования. После их завершения станут известны точные сроки начала капитального ремонта трассы.
Ранее стало известно, что всего четыре участка трассы М-5 «Урал» общей протяжённостью 83 километра, расположенные в горнозаводской зоне Челябинской области, расширят до четырёх полос. Работы проведут в несколько этапов. Проект ещё одного участка между Бакалом и Юрюзанью тоже уже одобрен Главгосэкспертизой РФ.