В Челнах врачи спасли перенесшего клиническую смерть пенсионера

В Набережных Челнах фельдшеры скорой помощи спасли пенсионера, который перенес клиническую смерть. У 73-летнего мужчины дома внезапно остановилось сердце: он потерял сознание и перестал дышать.
К счастью, в этот момент рядом с ним находилась дочь, которая и вызвала медиков. Фельдшеры Айдар Фатихов и Назир Ишмакаев провели непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких и внутривенно ввели препараты, чтобы восстановить сердечную деятельность. После мужчину госпитализировали в БСМП.
Сейчас пенсионера уже выписали домой. Он благодарит медиков за оказанную ему помощь, передает пресс-служба Горздрава Челнов.
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