В Челнах врачи спасли перенесшего клиническую смерть пенсионера

К счастью, в этот момент рядом с ним находилась дочь, которая и вызвала медиков. Фельдшеры Айдар Фатихов и Назир Ишмакаев провели непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких и внутривенно ввели препараты, чтобы восстановить сердечную деятельность. После мужчину госпитализировали в БСМП.