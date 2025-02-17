Афиша праздничных мероприятий в Челябинске

Кроме того, на сцене парка им. Ю. А. Гагарина состоится выступление лауреатов конкурса «Масленичная карусель», награждение победителей конкурсов «Масленичная карусель» и «Масленичная красавица». В течение двух дней, 1 и 2 марта, в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина будет работать торговая ярмарка и мастер-классы по изготовлению народных сувениров, последние расположатся на территории возле карьера.