Афиша праздничных мероприятий в Челябинске

Масленица — это традиционный праздник, отмечающий прощание с зимой и встречу весны. В 2025 году Масленица отмечается с 24 февраля по 2 марта.
Празднование включает различные обычаи и традиции. Центральным элементом, безусловно, являются блины, которые символизируют солнце и тепло, возвращающиеся с приходом весны. Кроме угощения блинами в эти дни принято проводить веселые игры, концерты и гуляния.
В Челябинске праздничные мероприятия пройдут в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, Городском саду им. А. С. Пушкина, парке «Сад Победы» и парке «Металлург» им. О. И. Тищенко. Празднование «Широкой Масленицы-2025» во всех парках состоится 1 марта, начало в 12:00.
Парк Гагарина
На главной сцене выступят ведущие творческие коллективы города. Для детей организуют игровую программу и традиционные активные игры. Для представителей старшего поколения и любителей народной песни выступит гармонист на территории шахматного клуба с русскими народными композициями. Весёлая программа запланирована и на катке Центрального парка.
Кроме того, на сцене парка им. Ю. А. Гагарина состоится выступление лауреатов конкурса «Масленичная карусель», награждение победителей конкурсов «Масленичная карусель» и «Масленичная красавица». В течение двух дней, 1 и 2 марта, в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина будет работать торговая ярмарка и мастер-классы по изготовлению народных сувениров, последние расположатся на территории возле карьера.
Городской сад имени Пушкина
Челябинцы встретят весну народными песнями и танцами, душевными традиционными активными играми и семейными мастер-классами по созданию народных сувениров. Весёлая программа запланирована и на катке Горсада.
Парк имени Тищенко
В парке «Металлург» им. О. И. Тищенко «Широкая Масленица» прогремит здесь концертной программой на сцене от ведущих коллективов города. Командные игры на свежем воздухе, уютные семейные мастер-классы и знакомство традициями народного праздника — всё это будет ждать горожан и гостей города 1 марта. Любители фотосессий смогут сделать яркие снимки на фоне атмосферных фотозон.
«Сад Победы»
В парке «Сад Победы» также запланирована масштабная концертная программа от ведущих коллективов города, традиционные народные игры и забавы и мастер-классы по созданию народных сувениров.