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Лукашенко сказал, кто в Беларуси должны быть чисты и прозрачны, как стекло

Лукашенко назвал важное требование для частников в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр сказал, кто в Беларуси должны быть чисты и прозрачны, как стекло, сообщает пресс-служба президента.

Так, белорусский президент подчеркнул, что в стране должны быть равные условия для всех, кто работает на государство и на народ. При этом работает честно, следуя закону и уплачивая налоги. Он сказал, что в республике будут не только равные условия, для таких предприятий, но еще и частный сектор получит поддержку. Однако и сказал о важном требовании касаемо бизнеса.

— Но сами вы должны быть чисты и прозрачны, как стекло. Вот единственное, что я от вас прошу, — прокомментировал глава государства.

Кроме того, Александр Лукашенко возмутился, что даже после оптимизации осталась 1000 административных процедур.

И также президент пообещал жестокую поддержку частному бизнесу, но с конкретным условием.