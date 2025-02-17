Лукашенко сказал, кто в Беларуси должны быть чисты и прозрачны, как стекло

Президент Беларуси Александр сказал, кто в Беларуси должны быть чисты и прозрачны, как стекло, сообщает пресс-служба президента.
Так, белорусский президент подчеркнул, что в стране должны быть равные условия для всех, кто работает на государство и на народ. При этом работает честно, следуя закону и уплачивая налоги. Он сказал, что в республике будут не только равные условия, для таких предприятий, но еще и частный сектор получит поддержку. Однако и сказал о важном требовании касаемо бизнеса.
— Но сами вы должны быть чисты и прозрачны, как стекло. Вот единственное, что я от вас прошу, — прокомментировал глава государства.
Кроме того, Александр Лукашенко возмутился, что даже после оптимизации осталась 1000 административных процедур.
И также президент пообещал жестокую поддержку частному бизнесу, но с конкретным условием.