Лукашенко сказал, кто в Беларуси должны быть чисты и прозрачны, как стекло

Так, белорусский президент подчеркнул, что в стране должны быть равные условия для всех, кто работает на государство и на народ. При этом работает честно, следуя закону и уплачивая налоги. Он сказал, что в республике будут не только равные условия, для таких предприятий, но еще и частный сектор получит поддержку. Однако и сказал о важном требовании касаемо бизнеса.