Условия продажи алкоголя в «наливайках» изменят в Иркутской области с 1 марта

Данные меры направлены на то, чтобы сократить количество «наливаек», круглосуточно торгующих алкоголем, а также обеспечить общественный порядок и тишину во дворах многоквартирных домов. Важно отметить, что действие закона не касается ресторанов, баров, кафе и буфетов, которые работают на основании соответствующих лицензий.