Условия продажи алкоголя в «наливайках» изменят в Иркутской области с 1 марта

В Иркутской области ограничат продажу алкоголя для объектов общепита, расположенных в многоквартирных домах. Нововведение вступит в силу с 1 марта 2025. Как стало известно КП-Иркутск, желающие не смогут купить алкогольную продукцию с 22:00 до 09:00.
Данные меры направлены на то, чтобы сократить количество «наливаек», круглосуточно торгующих алкоголем, а также обеспечить общественный порядок и тишину во дворах многоквартирных домов. Важно отметить, что действие закона не касается ресторанов, баров, кафе и буфетов, которые работают на основании соответствующих лицензий.
Напомним, с 1 сентября 2024 на территории региона действует закон, по которому установлены требования к залу обслуживания посетителей в объектах общественного питания в многоквартирных домах — площадь помещения должна составлять не менее 50 квадратов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что трех жителей Иркутска отправили в колонию за похищение людей.