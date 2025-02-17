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Казани бесплатно отдадут подержанный трамвай из Санкт-Петербурга

Новый подобный трамвай стоит свыше 165 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Казани бесплатно передадут подержанный трехсекционный трамвай «Белкоммунмаш» 843. Ранее его с 2012 года использовали в петербуржском ГУП «Горэлектротранспорт». Об этом заявил гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков на совещании в исполкоме.

Новый подобный трамвай стоит свыше 165 миллионов рублей. Сейчас заключается договор о передаче, ведутся торги по доставке. После ремонта и техобслуживания транспорт выпустят на линию.

Для ремонта кабельных линий и тяговых подстанций требуется 6 миллиардов рублей. Из 132 километров трамвайных путей с предельным износом остаются 53%.

Ранее стало известно, что Казань и Зеленодольск могут связать трамвайным маршрутом.