Казани бесплатно отдадут подержанный трамвай из Санкт-Петербурга

Казани бесплатно передадут подержанный трехсекционный трамвай «Белкоммунмаш» 843. Ранее его с 2012 года использовали в петербуржском ГУП «Горэлектротранспорт». Об этом заявил гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков на совещании в исполкоме.
Новый подобный трамвай стоит свыше 165 миллионов рублей. Сейчас заключается договор о передаче, ведутся торги по доставке. После ремонта и техобслуживания транспорт выпустят на линию.
Для ремонта кабельных линий и тяговых подстанций требуется 6 миллиардов рублей. Из 132 километров трамвайных путей с предельным износом остаются 53%.
Ранее стало известно, что Казань и Зеленодольск могут связать трамвайным маршрутом.