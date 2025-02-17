Казани бесплатно отдадут подержанный трамвай из Санкт-Петербурга

Казани бесплатно передадут подержанный трехсекционный трамвай «Белкоммунмаш» 843. Ранее его с 2012 года использовали в петербуржском ГУП «Горэлектротранспорт». Об этом заявил гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков на совещании в исполкоме.