В Крыму выросло число заболевших COVID

«За период с 10 февраля по 16 февраля в Республике Крым и г. Севастополе количество зарегистрированных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составило 63 и 27 соответственно. Уровень заболеваемости выше, чем на предыдущей неделе на 50%», — говорится в сообщении.
Чтобы избежать заражения крымчанам, особенно тем, кто находится в группе риска (пожилые, люди с хроническими заболеваниями) рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте и при посещении медицинских организаций.
В январе специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь заявила, что среди крымчан сформировалась коллективная устойчивость к коронавирусу.