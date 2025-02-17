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В Крыму выросло число заболевших COVID

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе уровень заболеваемости COVID за неделю вырос на 50%, сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

«За период с 10 февраля по 16 февраля в Республике Крым и г. Севастополе количество зарегистрированных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составило 63 и 27 соответственно. Уровень заболеваемости выше, чем на предыдущей неделе на 50%», — говорится в сообщении.

Чтобы избежать заражения крымчанам, особенно тем, кто находится в группе риска (пожилые, люди с хроническими заболеваниями) рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте и при посещении медицинских организаций.

В январе специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь заявила, что среди крымчан сформировалась коллективная устойчивость к коронавирусу.

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