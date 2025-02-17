Лукашенко предупредил, что голова слетит с любого, помешавшего частному бизнесу

Так, на встрече с правительством и предпринимателями белорусский президент предупредил, что «голова сразу слетит с любого» — человека в погонах, без них или госслужащего, которые станут мешать частному бизнесу. Но при этом со стороны частников, как он подчеркнул, должно соблюдаться конкретное условие.