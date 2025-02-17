Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко предупредил, что голова слетит с любого, помешавшего частному бизнесу

Лукашенко пригрозил «головой с плеч» за помехи частному бизнесу.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр предупредил, что голова слетит с любого, кто будет мешать частному бизнесу, сообщает пресс-служба президента.

Так, на встрече с правительством и предпринимателями белорусский президент предупредил, что «голова сразу слетит с любого» — человека в погонах, без них или госслужащего, которые станут мешать частному бизнесу. Но при этом со стороны частников, как он подчеркнул, должно соблюдаться конкретное условие.

— Только скажите, но сами вы должны быть чисты и прозрачны, как стекло. Вот единственное, что я от вас прошу, — заметил глава государства.

Также Лукашенко сказал, что гарантирует частникам, что никто у них не отберет бизнес и «наклонять не будет». Однако государственный интерес останется во главе угла.

— Дело в том, что страна в такой ситуации, что мы можем выжить, только честно мобилизовавшись, — подытожил президент.

Также Александр Лукашенко сказал, кто в Беларуси должны быть чисты и прозрачны, как стекло.

И еще президент пообещал жестокую поддержку частному бизнесу, но с конкретным условием.

Кроме того, белорусский лидер возмутился, что даже после оптимизации осталась 1000 административных процедур.