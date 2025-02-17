Лукашенко высказался о будущем Wildberries в Беларуси после письма из Совмина

При этом белорусский президент пообещал, что в стране будут поддерживать предприятия подобные Wildberries, которые модернизировались и продвинулись в будущее, как это делает данный маркетплейс. И в заключение Лукашенко сказал при каком условии у него не будет претензий к частникам.