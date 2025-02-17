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Лукашенко высказался о будущем Wildberries в Беларуси после письма из Совмина

Лукашенко отреагировал на письмо по деятельности Wildberries в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о будущем популярного маркетплейса Wildberries, сообщает пресс-служба президента.

Так, белорусский президент сообщил, что недавно от правительства ему было направлено письмо, которое касалось развития деятельности маркетплейса Wildberries в Беларуси, который готов расширять продажи на территории страны. При этом он задался вопросом, что именно маркетплейс хочет реализовать в стране.

— Они готовы расширяться здесь и продавать. Вопрос: что продавать? Мы стремимся к импортозамещению. Наш рынок небольшой, но мы хотели бы занять этот рынок своим производством, — заметил глава государства.

Так, Лукашенко заметил, что если Wildberries будет учитывать это, то тогда «милости просим». Однако с учетом того, чтобы в стране не пропадали маленькие магазинчики, так называемой шаговой доступности. Так как белорусский президент против монополии крупных сетей.

— Не хочу, чтобы у кого-то были такие условия, а у этих — эдакие, — пояснил он.

При этом белорусский президент пообещал, что в стране будут поддерживать предприятия подобные Wildberries, которые модернизировались и продвинулись в будущее, как это делает данный маркетплейс. И в заключение Лукашенко сказал при каком условии у него не будет претензий к частникам.

— Но любое предприятие должно работать на Беларусь, на государство. Тогда у меня никаких не будет к вам претензий, — заключил президент.

Также Александр Лукашенко сказал, кто в Беларуси должны быть чисты и прозрачны, как стекло.

И еще президент пообещал жестокую поддержку частному бизнесу, но с конкретным условием.