ФСБ возбудила дело против замглавы Ростовской области Рачаловского

Собеседник агентства добавил, что в отношении руководства министерства возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, в минцифры под предлогом перехода на отечественное ПО в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» неправомерно выделили деньги из бюджета для заключения госконтракта с ООО «Электронные офисные системы (Софт)». Договором предусмотрели право использования программного обеспечения с опцией «Редактирование файлов» системы электронного документооборота «Дело» ~почти на 60 млн рублей~.