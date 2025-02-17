ФСБ возбудила дело против замглавы Ростовской области Рачаловского

ФСБ задержала замгубернатора-главу минсельхоза Ростовской области Константина Рачаловского. Также стало известно о задержании заместителя министра цифрового развития. Это не первые эпизоды с арестами, обысками и уголовными делами, касающихся местных чиновников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
За что задержали министра.
О задержании Константина Рачаловского стало известно утром 17 февраля. Позже информацию подтвердили в управлении ФСБ по Ростовской области.
«В отношении Рачаловского К. Н. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. “е” ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий. — “Газета.Ru”)», — уточнили в ведомстве.
По словам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергея Тюрина, ~с Рачаловским сейчас проводят следственные действия~.
«Правительство региона оказывает содействие следствию», — добавил Тюрин.
«Оперативниками установлено, что Рачаловский, обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий и осознавая незаконность выделения средств господдержки, дал указание подчиненным сотрудникам оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. Впоследствии получатели субсидий объявлены банкротами, ~денежные средства в размере 155,2 млн рублей похищены~», — резюмировали в ФСБ.
Источник Telegram-канала SHOT сообщил, что в здании регионального правительства проходят обыски. По его информации, к Рачаловскому также могут возникнуть вопросы по делу в отношении министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой.
«По версии следствия, Федотова при наличии свободных остатков бюджетных денег привлекла для нужд Ростовской области кредиты в банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. Ущерб бюджету Ростовской области составил ~1,9 млрд рублей»~, — уточнил источник SHOT.
Обыски у главы минцифры.
В этот же день сотрудники ФСБ провели обыски у руководства минцифры Ростовской области. Чиновников заподозрили в злоупотреблении полномочиями во время заключения контракта на поставку программного обеспечения.
«Обыски прошли у министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, а также у двух заместителей министра», — рассказали в управлении ФСБ «Интерфаксу».
Собеседник агентства добавил, что в отношении руководства министерства возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, в минцифры под предлогом перехода на отечественное ПО в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» неправомерно выделили деньги из бюджета для заключения госконтракта с ООО «Электронные офисные системы (Софт)». Договором предусмотрели право использования программного обеспечения с опцией «Редактирование файлов» системы электронного документооборота «Дело» ~почти на 60 млн рублей~.
«При этом фактически в рамках госконтракта поставлена лицензия для работы с офисным редактором “Мой офис”, стоимость которой ниже более чем в четыре раза», — отметили в ФСБ.
«Интерфаксу» в правоохранительных органах сообщили, что обыски прошли у главы министерства Евгения Полуянова и двух его заместителей — Кирилла Дьячкина и Сергея Бондаренко. Одного из них задержали.
Кого еще задерживали в Ростовской области.
Кадровые изменения в Ростовской области начались в ноябре прошлого года, когда должность покинул губернатор Василий Голубев. Он сообщил, что решил уйти в связи с переходом на другую работу.
«Где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области», — отмечал Голубев.
Врио губернатора с тех пор — Юрий Слюсарь. При нем в администрации Ростовской области произошли громкие задержания.
В декабре глава минтранса Виталий Кушнарев стал фигурантом дела о получении взятки в размере 27 млн рублей. Задержали также его заместителя Дмитрия Мамелко.
В начале февраля суд арестовал замгубернатора-главу минфина Лилию Федотову. Ее заподозрили в превышении должностных полномочий. В СИЗО она пробудет до начала апреля. Следователь просил о заключении чиновницы под стражу, ссылаясь на частые зарубежные поездки Федотовой и проживание ее сына в Испании.