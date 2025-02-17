Собянин дал старт проходке тоннеля между станциями метро «Рублево-Архангельское» и «Липовая Роща»

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, тоннелепроходческий комплекс «Натали» должен пройти тоннель длиной 2,4 км за 15 месяцев. Глубина заложения станции «Рублево-Архангельское» — 16,5 м, станции «Липовая Роща» — 22,5 м, а в самой глубокой точке перегонного тоннеля между станциями «Рублево-Архангельское» и «Липовая Роща» — 24 м. Частично проходка будет осуществляться под ложем Москвы-реки. Отмечается, что в настоящее время пройдена треть от общей длины тоннелей строящейся Рублево-Архангельской линии. На данный момент работу ведут два проходческих комплекса: в Рублево-Архангельском, а также между станциями «Бульвар Генерала Карбышева» и «Серебряный Бор».