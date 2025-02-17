Собянин дал старт проходке тоннеля между станциями метро «Рублево-Архангельское» и «Липовая Роща»

«Мы продолжаем активно строить Рублево-Архангельскую линию метро. Сегодня запускаем щит еще на одном участке — это линия от “Рублево-Архангельской” до “Липовой Рощи”. Проект, наверное, самый сложный — самый сложный участок, потому что он проходит под руслом Москвы-реки, и нужно делать все тщательно, аккуратно, грамотно, чтобы пройти безопасно этот участок», — сказал Собянин.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, тоннелепроходческий комплекс «Натали» должен пройти тоннель длиной 2,4 км за 15 месяцев. Глубина заложения станции «Рублево-Архангельское» — 16,5 м, станции «Липовая Роща» — 22,5 м, а в самой глубокой точке перегонного тоннеля между станциями «Рублево-Архангельское» и «Липовая Роща» — 24 м. Частично проходка будет осуществляться под ложем Москвы-реки. Отмечается, что в настоящее время пройдена треть от общей длины тоннелей строящейся Рублево-Архангельской линии. На данный момент работу ведут два проходческих комплекса: в Рублево-Архангельском, а также между станциями «Бульвар Генерала Карбышева» и «Серебряный Бор».
В 2021 году были начаты работы по реализации первого и второго этапов строительства Рублево-Архангельской линии от станции «Шелепиха» до станции «Липовая Роща» протяженностью 12,7 км с шестью новыми станциями: «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Генерала Карбышева», «Серебряный Бор», «Строгино», «Липовая Роща».
В июле 2024 года власти Москвы утвердили проект планировки третьего этапа строительства Рублево-Архангельской линии метро от станции «Липовая Роща» до станции «Ильинская» протяженностью 6 км с двумя новыми станциями: «Рублево-Архангельское», «Ильинская». В перспективе планируется строительство станций «Красногорск» и «Изумрудные холмы».
Новая Рублево-Архангельская линия длиной 27,6 км с 12 станциями пройдет от ММДЦ «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД и далее в Красногорск — с пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. Линия свяжет два деловых квартала: «Москва-Сити» и деловой кластер «СберСити» в новом микрорайоне Рублево-Архангельское.
Ожидается, что в первые годы эксплуатации линией будут пользоваться около 250 тыс. пассажиров в сутки.
Открытие новой линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание около миллиона нынешних и будущих жителей семи центральных, западных и северо-западных районов Москвы.