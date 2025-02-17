К вечеру среды на побережье Калининградской области поднимется ветер

Согласно опубликованным данным, после 21:00 и до первой половины четверга порывы будут достигать 6−11 м/с, после обеда и до 21:00 показатель вырастет до 13−18 м/с. Высота волн составит максимум полтора метра. Видимость — 3−6 км. Днём 20 февраля воздух прогреется до +2 градусов, возможен град.