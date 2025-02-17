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К вечеру среды на побережье Калининградской области поднимется ветер

Высота волн составит максимум полтора метра.

Сейчас в Ричмонде: +1° 7 м/с 51% 757 мм рт. ст. +3°

К вечеру среды, 19 февраля, на побережье Калининградской области поднимется ветер до 18 м/с. Об этом сообщается в телеграм-канале «Паромная переправа Балтийск — Балтийская коса — Балтийск».

Согласно опубликованным данным, после 21:00 и до первой половины четверга порывы будут достигать 6−11 м/с, после обеда и до 21:00 показатель вырастет до 13−18 м/с. Высота волн составит максимум полтора метра. Видимость — 3−6 км. Днём 20 февраля воздух прогреется до +2 градусов, возможен град.

В понедельник в Калининграде и прибрежных городах области продолжатся снегопады. Восток региона вновь будет обделён зимними осадками.