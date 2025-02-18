Кроссворд на 18 февраля 2025

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.
18 февраля 1930 года астроном Клайд Томбо открыл крупнейшую карликовую планету Солнечной системы — Плутон. Вспомните детали этого открытия и другие интересные факты об этой планете-карлике, разгадывая наш кроссворд.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.