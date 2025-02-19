Ответы на кроссворд на 18 февраля 2025: интересные факты про Плутон

По горизонтали:
Харон.
Вокруг Плутона вращаются пять естественных спутников, среди которых выделяется Харон, как самый крупный. Его открытыл Джеймс Кристи в 1978 году.
Икс.
В 1906 году Персиваль Лоуэлл, основатель обсерватории Лоуэлла, начал масштабный проект по поиску девятой планеты, названной им «Планета X». Несмотря на расчеты и многолетние поиски, Лоуэллу так и не удалось обнаружить ее при жизни, хотя изображения Плутона были получены обсерваторией еще в 1915 году, но не были распознаны.
Пластинка.
Зонды «Пионер-10» и «Пионер-11», запущенные в 1970-х, несли на борту пластинки с информацией для внеземных цивилизаций, в которых Плутон был указан, как девятая планета Солнечной системы. Эти послания, созданные до переклассификации Плутона, отражают научные знания того времени.
Смерть.
В римской мифологии Плутон возглавлял подземное царство и являлся владыкой душ умерших. Его образ сочетал в себе гостеприимство и непреклонность: он радушно принимал всех в свой мир, но никому не давал возможности вернуться обратно.
По вертикали:
Пояс.
Пояс Койпера, названный в честь астронома Джерарда Койпера, представляет собой область за орбитой Нептуна, содержащую множество ледяных тел, в том числе Плутон. Эти объекты подобны Плутону по размеру, составу и орбите.
Солнце.
Плутон является десятым по величине небесным телом, вращающимся вокруг Солнца, не считая спутников.
Оплутонить.
Переклассификация Плутона в 2006 году породила новое слово в английском языке: «to pluto» («оплутонить»), означающее «понизить в звании или ценности кого-либо или что-либо».
Равнина.
Равнина Спутника — один из самых удивительных геологических объектов на Плутоне. Эта огромная впадина, площадью более 1000 км, заполненная замерзшими газами и разделенная на ячейки, занимает 5% поверхности карликовой планеты.
Марка.
В 1964 году Албания выпустила серию марок с планетами Солнечной системы, в которой были представлены Плутон и его астрономический символ. Коморские острова также выпустили марку в честь 50-летия открытия Плутона в 1980 году.
Интересный факт о названии Плутона:
- Имя «Плутон» карликовой планете предложила Венеция Берни, одиннадцатилетняя школьница из Оксфорда, которая увлекалась классической мифологией. Венеция поделилась своим предложением с дедом Фэлконером Мейданом, работавшим в Бодлианской библиотеке Оксфорда. Узнав об открытии планеты из газеты «Таймс», он передал предложение профессору Герберту Тернеру, который сообщил о нем своим коллегам в США. В обсерватории Лоуэлла имя «Плутон» получило единогласную поддержку. В качестве награды Фэлконер Мейдан вручил Венеции 5 фунтов стерлингов.
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