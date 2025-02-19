Ответы на кроссворд на 18 февраля 2025: интересные факты про Плутон

В 1906 году Персиваль Лоуэлл, основатель обсерватории Лоуэлла, начал масштабный проект по поиску девятой планеты, названной им «Планета X». Несмотря на расчеты и многолетние поиски, Лоуэллу так и не удалось обнаружить ее при жизни, хотя изображения Плутона были получены обсерваторией еще в 1915 году, но не были распознаны.