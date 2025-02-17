Поиск «дневных» астероидов предложили телескопам на орбитах других планет

Как отметил Еленин, последнее вряд ли будет реализовано в ближайшее время, так как для работы телескопа на орбите Венеры нужно не только доставить его в этот регион Солнечной системы, но и также постоянно обмениваться с ним большим количеством данных, для чего нужно строить новые системы дальней космической связи. Кроме того, на наблюдения за астероидами сейчас выделяется мало средств во всех космических державах, что само по себе делает такие амбициозные миссии нецелесообразными.