Поиск «дневных» астероидов предложили телескопам на орбитах других планет

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Орбитальные телескопы начнут значительно превосходить земные обсерватории в способности обнаруживать потенциально опасные астероиды, которые летят со стороны Солнца, в том случае, если они будут выведены не в околоземное пространство, а будут расположены на большом расстоянии от Земли или на орбите у других планет. Об этом ТАСС сообщил научный сотрудник Института прикладной математики РАН Леонид Еленин.
«Телескопы, находящиеся на околоземной орбите, не решат проблему наблюдений за “дневными” астероидами. Если мы хотим видеть околоземные астероиды, которые летят в нашу сторону со стороны Солнца, нам необходимо уводить телескопы от Земли. Их нужно разместить или в точках Лагранжа L4 или L5, или вообще доставить их на орбиту Венеры», — заявил астроном.
Как отметил Еленин, последнее вряд ли будет реализовано в ближайшее время, так как для работы телескопа на орбите Венеры нужно не только доставить его в этот регион Солнечной системы, но и также постоянно обмениваться с ним большим количеством данных, для чего нужно строить новые системы дальней космической связи. Кроме того, на наблюдения за астероидами сейчас выделяется мало средств во всех космических державах, что само по себе делает такие амбициозные миссии нецелесообразными.
«Был шанс, что научно обоснованную и не очень дорогую миссию одобрят. Коллеги из ИНАСАН уже разрабатывали проект миссии SODA, которая должна была быть расположена в точке Лагранжа L1. Это был маленький космический аппарат, не самый оптимальный, но достаточно дешевый. Планы по его созданию долго находились на рассмотрении у Роскосмоса, однако из-за секвестрования бюджета он был отложен и пока он не входит в Федеральную космическую программу», — отметил Еленин.
При этом исследователь подчеркнул, что ученые надеются на то, что подобная миссия будет одобрена, разработана и запущена в космос, так как «дневные» астероиды сейчас представляют собой одну из самых больших проблем для обороны Земли от космических угроз. Подобные небесные тела почти невозможно увидеть на фоне яркого солнечного света, что снижает вероятность их заблаговременного обнаружения и принятия соответствующих мер.
Точки Лагранжа представляют собой особые области в пространстве вокруг двух массивных объектов в космосе, в которых их притяжение уравновешивает друг друга. Благодаря этому космические аппараты или другие небольшие объекты, расположенные в этих точках, будут оставаться неподвижными относительно этих тел. Этим можно пользоваться для снижения расходов топлива орбитальными зондами и телескопами, а также для ведения постоянных наблюдений за Землей, Солнцем и другими небесными телами.