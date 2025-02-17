Лукашенко обнародовал простую формулу работы с частным бизнесом

Глава государства сказал, что только следует ему довести позицию тех людей, кто «нарушает эту линию». Еще он сказал, что не следует брать чужое, чтобы оставаться в добрых отношениях с властью. И особенно не влезать в «государственный карман». Белорусский президент призвал частников по-человечески выстраивать отношения. А еще сказал о своей готовности всегда защитить порядочного человека и особенно предпринимателя, так как они работают на страну. При этом он озвучил простую формулу взаимоотношений государства и бизнеса.