Лукашенко обнародовал простую формулу работы с частным бизнесом

Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил простую формулу взаимоотношений с частным бизнесом, передает БелТА.
Так, белорусский лидер предупредил бизнес о том, что главное — работать честно.
— Работайте честно. Вы для нас не чужие. Вот для меня лично, — заметил он.
Глава государства сказал, что только следует ему довести позицию тех людей, кто «нарушает эту линию». Еще он сказал, что не следует брать чужое, чтобы оставаться в добрых отношениях с властью. И особенно не влезать в «государственный карман». Белорусский президент призвал частников по-человечески выстраивать отношения. А еще сказал о своей готовности всегда защитить порядочного человека и особенно предпринимателя, так как они работают на страну. При этом он озвучил простую формулу взаимоотношений государства и бизнеса.
— А мы должны вас защищать и на вас работать. Простая формула отношений, — уверен он.
Здесь Лукашенко обратил внимание, что нет более ответственного президента, чем в Беларуси, в плане производства и бизнеса, и назвал разницу с ситуацией в украинском бизнесе.
— Потому что вы мне не платите. У нас нет на этажах сидящих, которые с вас собирают дань, как это было в Украине. Я это хорошо знаю. Этого никогда не будет. Так цените вы это, — посоветовал глава страны.
К тому же президент указал, что понятия справедливости и честности порой шире, чем может быть прописано в законе. В качестве примера сказал о социальной ответственности бизнеса и благотворительности. И сказал, что власти видят, когда бизнес занимается благотворительностью и поблагодарил за это.
— Потому что вы помогаете моим людям. Я за них отвечаю. За вас и за них — за общество в Беларуси, — прокомментировал лидер республику.
Лукашенко добавил, что частники отвечают за свои предприятия и людей, которые на них работают. А ответственность главы государства — за всех. Поэтому, если бизнес помогает, то почему президенту не помочь предпринимателям?
— Вот такие простые взаимоотношения должны быть, — уверен президент.
Также Александр Лукашенко сказал, кто в Беларуси должны быть чисты и прозрачны, как стекло. И еще президент пообещал жестокую поддержку частному бизнесу, но с конкретным условием.