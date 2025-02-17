Жителей замерзающего Фиолента в Севастополе спасают генераторами

6 февраля в связи с резким похолоданием и ростом потребления в этом районе вышло из строя сразу две подстанции. Последствия аварии были ликвидированы, однако чтобы избежать такой ситуации в будущем, потребовалось ввести жесткие графики веерных отключений. По словам губернатора, люди жалуются на их несоблюдение, поскольку мощностей 102-й линии не хватает для обеспечения этих работ.