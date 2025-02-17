Жителей замерзающего Фиолента в Севастополе спасают генераторами

Ранее жители этого района Севастополя обратились с жалобой в Следственный комитет на отсутствие тепла в домах в связи с беспорядочными отключениями электричества.
«Для обеспечения переключения трансформаторной подстанции задействовано сейчас пять дизельгенераторов. Мы провели переговоры с МГТС, Россетями, они сегодня дадут еще два мегаваттника нам, мы их подключим. Также задействованы все силы и средства территориальных сетевых организаций», — проинформировал Парикин.
В работах задействовано 19 единиц техники, сотрудники оперативно-выездных бригад работают в круглосуточном режиме, подчеркнул он.
«Мы дополнительно сделали четыре бригады, которые непосредственно выезжают на переключение дизель-генераторов на технологические подстанции. Еще пять бригад находятся у дизель-генераторов. Создали еще резерв людей, которые выезжают на аварийные ситуации», — рассказал первый замгубернатора.
По его словам, рабочая группа обходит дома в садовых товариществах и проверяет количество потребляемой энергии, поскольку для них установлены фиксированные объемы.
«Соответственно, где идет превышение фактического потребления, установленного договорными отношениями, то там может быть отключение по вине уже самой организации», — отметил Алексей Парикин.
Проблема сверхнормативного потребления электроэнергии в этом районе Севастополя существует уже давно, подчеркнул губернатор Михаил Развожаев. Он напомнил, что электроснабжением этого района занимается две организации, которые не подчиняются правительству города — это 102-я сеть Министерства обороны и частная компания «Севастопольэнерго».
«Еще раз хочу подчеркнуть, что 102 сеть — это организация, которая напрямую правительству не подчиняется. Она обеспечивает прежде всего военных, но так исторически сложилось, что она ответственна за электроснабжение Фиолента. “Севастопольэнерго” — частная компания», — сказал губернатор.
Сейчас к работам по ликвидации последствий аварии максимально привлечены работники «Горсвета», но в дальнейшем ситуация требует планомерного и систематического решения, подытожил глава региона.
6 февраля в связи с резким похолоданием и ростом потребления в этом районе вышло из строя сразу две подстанции. Последствия аварии были ликвидированы, однако чтобы избежать такой ситуации в будущем, потребовалось ввести жесткие графики веерных отключений. По словам губернатора, люди жалуются на их несоблюдение, поскольку мощностей 102-й линии не хватает для обеспечения этих работ.