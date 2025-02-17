Три поликлиники планируют возвести в Иркутской области в 2025

В 2025 году планируют продолжить строительство еще трех объектов. Речь идет о двух поликлиниках и одной участковой больнице в Иркутске и в селе Тангуй. Также хотят построить еще три медучреждения. Это детская поликлиники на 350 посещений в смену в Хомутово, поликлиники на 350 посещений в Маркова, а также проектирование и строительство детской поликлиники на 150 посещений в смену в поселке Усть-Ордынском.