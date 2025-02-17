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Три поликлиники планируют возвести в Иркутской области в 2025

Два новых медучреждения построили в регионе в 2024.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области в прошлом 2024 году возвели два новых медучреждения. Как стало известно КП-Иркутск, одно из них расположилось в поселке Залари. Там специалисты построили трехэтажную детскую поликлинику площадью более 2,6 тысячи квадратных метров. Она рассчитана на 100 посещений в смену.

Известно, что там оборудованы зоны ожидания врачей, установлена современная навигация. На первом этаже находится блок неотложной помощи, на втором — кабинеты узких специалистов, терапевтов и физиотерапевтов, а также прививочные кабинеты, комната персонала, архив. А вот на третьем размещены процедурные, диагностические кабинеты и ординаторская.

Также поликлиника появилась в Качуге, рассчитана на 200 посещений в смену. Четырехэтажное здание предусматривает отдельные входы для детей и взрослых. Там оборудованы кабинеты педиатров, фильтр-боксы для временной изоляции, стоматология, хирургические отделения, клинико-диагностическая лаборатория и другое.

В 2025 году планируют продолжить строительство еще трех объектов. Речь идет о двух поликлиниках и одной участковой больнице в Иркутске и в селе Тангуй. Также хотят построить еще три медучреждения. Это детская поликлиники на 350 посещений в смену в Хомутово, поликлиники на 350 посещений в Маркова, а также проектирование и строительство детской поликлиники на 150 посещений в смену в поселке Усть-Ордынском.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что условия продажи алкоголя в «наливайках» изменят в Иркутской области с 1 марта.