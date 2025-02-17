Омского производителя молочки оштрафовали за лишнюю линолевую кислоту

Арбитражный суд Омской области рассмотрел иск Роспотребнадзора к ООО «Лузинское молоко». Контрольное ведомство обвинило известного омского производителя молочной продукции в нарушении требований технического регламента при производстве молока.
Для внеплановой проверки в торговой точке было отобрано молоко жирностью от 3,4 до 6% производства ООО «Лузинская крыночка». Как показали результаты экспертизы, в продукции было завышено содержание линолиевой кислоты. Как следует из судебного решения, на процессе представители Роспотребнадзора по Омской области показали, что завышенное содержание этого элемента «угнетающе действует на полезную микрофлору кишечника, повышает риск проникновения патогенов в кровь».
Представитель производителя претензии не признал, однако суд встал на строну истца. Так как ранее предприятие уже уличали в нарушении технических регламентов, за повторное нарушение его наказали административным штрафом. Размер взыскания составил 700 000 рублей.
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