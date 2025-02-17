Омского производителя молочки оштрафовали за лишнюю линолевую кислоту

Для внеплановой проверки в торговой точке было отобрано молоко жирностью от 3,4 до 6% производства ООО «Лузинская крыночка». Как показали результаты экспертизы, в продукции было завышено содержание линолиевой кислоты. Как следует из судебного решения, на процессе представители Роспотребнадзора по Омской области показали, что завышенное содержание этого элемента «угнетающе действует на полезную микрофлору кишечника, повышает риск проникновения патогенов в кровь».