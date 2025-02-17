Самарские власти заявили о дефиците вакцины от бешенства

«Проблема… системная с точки зрения выработки вакцины заводом, он единственный в Российской Федерации, кто производит (препарат — ред.). На сегодняшний день остаток вакцины — 500 доз в четырех медорганизациях Самарской области, но на 17 февраля уже состоялись торги, будут поставлены дополнительно 9890 доз в медорганизации… Поэтому проблема есть. Там, где возникают случаи, маршрутизируем пациентов в ту медицинскую организацию, где есть вакцина», — сказал Орлов.