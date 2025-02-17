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В Татарстан придут морозы до −25 градусов

Местами выпадет небольшой снег.

Сейчас в Ричмонде: +2° 7 м/с 41% 760 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 18 февраля в республике похолодает. Местами выпадет небольшой снег. Порывы ветра — до 13 метров в секунду. Ночью и утром будет от −15 до −20 градусов, при прояснениях и вовсе до −24 градусов. Днем мороз ослабнет до −10 градусов.

В среду, 19 февраля, облачная с прояснениями погода сохранится. Ветер будет 6−11 метров в секунду. В ночное время также возможны морозы до −24 градусов. Днем столбики покажут от −9 до −14 градусов.

В четверг, 20 февраля, ветер ожидается 3−8 метров в секунду. Ночью и утром температуры составят от −14 до −19, в восточной части и при прояснениях — до −25 градусов. В дневные часы — от −7 до −12 градусов. Во все дни на дорогах будет гололед.

Ранее Татарстан занял пятое место в рейтинге российских регионов по качеству жизни.