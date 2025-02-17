В Татарстан придут морозы до −25 градусов

В четверг, 20 февраля, ветер ожидается 3−8 метров в секунду. Ночью и утром температуры составят от −14 до −19, в восточной части и при прояснениях — до −25 градусов. В дневные часы — от −7 до −12 градусов. Во все дни на дорогах будет гололед.