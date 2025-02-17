Мэрия Омска опубликовала адрес для жалоб на электросамокаты

Законно в Омске на электросамокате можно прокатиться по велодорожкам от улицы Рождественского до Кемеровской; по Крупской (от 2-й Енисейской до Лукашевича и от бульвара Архитекторов до Перелета); вблизи «G-Drive Арены»; на территории «Зеленого острова»; от моста имени 60-летия Победы по 3-й Островской; по улице Чехова (от Щербанева до Краснофлотской).