Мэрия Омска опубликовала адрес для жалоб на электросамокаты

Мэрия Омска опубликовала правила пользования электросамокатами в черте города. Кататься по тротуарам и пешеходным дорожкам транспорту весом до 35 кг можно со скоростью не более 25 км/ч, если вблизи отсутствует велосипедная дорожка.
Законно в Омске на электросамокате можно прокатиться по велодорожкам от улицы Рождественского до Кемеровской; по Крупской (от 2-й Енисейской до Лукашевича и от бульвара Архитекторов до Перелета); вблизи «G-Drive Арены»; на территории «Зеленого острова»; от моста имени 60-летия Победы по 3-й Островской; по улице Чехова (от Щербанева до Краснофлотской).
На дороге общего пользования на самокат распространяются правила дорожного движения.
Во всех случаях совмещенного движения пешеходы имеют перед самокатами приоритет.
О нарушениях поездки и парковки электросамоката омичи могут сообщать на почту кикшеринговой компании: support@whoosh.bike
О нарушениях ПДД водителями СИМ можно сообщить по адресу ул. 20-я Амурская, 57 или по телефону: 79−35−45.
Напомним, первые жёлтые электросамокаты появятся на омских улицах уже в апреле.