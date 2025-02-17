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Мэрия Омска опубликовала адрес для жалоб на электросамокаты

Администрация напомнила правила передвижения и парковки электросамокатов в Омске.

Мэрия Омска опубликовала правила пользования электросамокатами в черте города. Кататься по тротуарам и пешеходным дорожкам транспорту весом до 35 кг можно со скоростью не более 25 км/ч, если вблизи отсутствует велосипедная дорожка.

Законно в Омске на электросамокате можно прокатиться по велодорожкам от улицы Рождественского до Кемеровской; по Крупской (от 2-й Енисейской до Лукашевича и от бульвара Архитекторов до Перелета); вблизи «G-Drive Арены»; на территории «Зеленого острова»; от моста имени 60-летия Победы по 3-й Островской; по улице Чехова (от Щербанева до Краснофлотской).

На дороге общего пользования на самокат распространяются правила дорожного движения.

Во всех случаях совмещенного движения пешеходы имеют перед самокатами приоритет.

О нарушениях поездки и парковки электросамоката омичи могут сообщать на почту кикшеринговой компании: support@whoosh.bike

О нарушениях ПДД водителями СИМ можно сообщить по адресу ул. 20-я Амурская, 57 или по телефону: 79−35−45.

Напомним, первые жёлтые электросамокаты появятся на омских улицах уже в апреле.