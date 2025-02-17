«Черканите в интернете — помощники все это мониторят». Лукашенко призвал бизнес открыто говорить об излишних проверках

Лукашенко также пообещал, что предпринимателя, если будет такая жалоба, возьмет под контроль государство, что потом «дружки» того госслужащего или контролера не приходили. Президент сказал, что сам будет изучать такие проблемы и дает гарантию, что лично это сделает. При этом белорусский лидер призвал предпринимателей сообщать о подобного рода случаях и открыто в интернете.