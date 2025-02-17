«Черканите в интернете — помощники все это мониторят». Лукашенко призвал бизнес открыто говорить об излишних проверках

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал бизнес открыто сообщать об излишних проверках, в том числе сообщать через интернет, пишет БелТА.
В частности, белорусский президент, говоря о существовании разного рода общих жалоб на явные и неявные излишние проверки со стороны контролирующих органов, потребовал большую конкретику. Он заметил, что сейчас в Беларуси ни один инспектор, как ранее, не может зайти к предпринимателю «чашку кофе выпить», так как ему необходимо получить направление своего руководителя письменно.
— И если к вам кто-то пришел и вы что-то заподозрили, вы проинформируйте нас, — предупредил он.
Лукашенко заметил, что тогда будет проведена проверка, кто направил такого инспектора проверять частное предприятия. Но и добавил, что не поступало такого рода информации.
— То есть система создана. Найдите возможность проинформировать, — прокомментировал президент.
Лукашенко также пообещал, что предпринимателя, если будет такая жалоба, возьмет под контроль государство, что потом «дружки» того госслужащего или контролера не приходили. Президент сказал, что сам будет изучать такие проблемы и дает гарантию, что лично это сделает. При этом белорусский лидер призвал предпринимателей сообщать о подобного рода случаях и открыто в интернете.
— Черканите в интернете — помощники все это мониторят и мне на стол каждое утро. Я реагирую, — напомнил глава Беларуси.
Здесь же он заметил, что при таком подходе президента к этим вопросам в республике всегда частный бизнес может найти поддержку, особенно производители. Отдельно Александр Лукашенко отметил, что все ситуации не могут быть отрегулированы законами или нормативно-правовыми актами, и поэтому существуют еще такие «регуляторные принципы человеческих отношений».
— Доведите до моего сведения. Поверьте, у меня достаточно власти, чтобы поставить любого на место, — указал президент.
Резюмируя Лукашенко также добавил, что следует понимать, что со стороны президента, определяющего данную линию, нет какого-либо негативного отношения к частнику.
— Наоборот. Если мы где-то можем, мы создаем, — заключил белорусский лидер.
И также Александр Лукашенко обнародовал простую формулу работы с частным бизнесом.
Кроме того, президент высказался о будущем Wildberries в Беларуси после письма из правительства.