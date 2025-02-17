В Волгоградской области повысилось качество жизни

В Волгоградской области улучшилось качество жизни. Правда, совсем незаметно: регион поднялся на пару строчек рейтинга российских регионов. Среди 85 исследуемых регионов Волгоград стал 39-м в 2024 году. В 2023 наша область была 41-м месте списка. Это примерно середина — не плохо, не хорошо. Рейтинг составляли эксперты Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» обращая внимание не на субъективные ощущения жителей, а на цифры, которые предоставил Росстат, Минфин, Казначейство, Центробанк и МВД России, объясняют составители.
Анализировали уровень доходов населения, ситуацию с безработицей, жилищные условия, безопасность жизни, демографические показатели, экологические и климатические условия в регионе, здоровье и уровень образованности, развитие бизнеса, количество необходимых социальных учреждений, развитие транспорта, уровень экономического развития региона. Примечательно, что у наших соседей, Ростовской и Воронежской областей, с качеством жизни ситуация получше: они на 7-м и 11-м местах. Но и ниже Волгоградской области еще прилично много регионов, где обстановка с этими показателями еще хуже.
В пятерке лидеров в стране: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Татарстан.