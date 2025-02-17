В Волгоградской области повысилось качество жизни

Анализировали уровень доходов населения, ситуацию с безработицей, жилищные условия, безопасность жизни, демографические показатели, экологические и климатические условия в регионе, здоровье и уровень образованности, развитие бизнеса, количество необходимых социальных учреждений, развитие транспорта, уровень экономического развития региона. Примечательно, что у наших соседей, Ростовской и Воронежской областей, с качеством жизни ситуация получше: они на 7-м и 11-м местах. Но и ниже Волгоградской области еще прилично много регионов, где обстановка с этими показателями еще хуже.