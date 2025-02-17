Разработка сверхчувствительных датчиков ускорится на пьезоэлектриках

Как отмечаются в сообщении, пьезоэлектрики представляют собой материалы, которые деформируются при воздействии электрического тока или электрических полей или же вырабатывают электричество при механических воздействиях. Они активно используются в быту и промышленности для создания различных генераторов электричества, моторов, а также сенсоров и устройств, преобразующих электрические и акустические колебания друг в друга.