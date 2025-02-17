Учредитель Wildberries Татьяна Ким приехала на совещание к Александру Лукашенко в Беларусь

Российская предприниматель, основательница Wildberries Татьяна Ким приехала в Минск на совещание с президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишет БелТА.
Учредитель популярного и в Беларуси маркетплейса после совещания у белорусского лидера сказала, что Wildberries инвестирует в строительство логистического комплекса под Минском около 11 миллиардов российских рублей.
— У нас 140 тысяч квадратных метро. Если мы оперируем российскими деньгами, то у нас на каждые 100 тысяч квадратов порядка 8 миллиардов российских рублей, — прокомментировала она.
Известно, что Wildberries ранее было куплено в белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень» 27 гектаров земли. В 2024-м там стартовало строительство логистического комплекса.
Еще «Комсомолка» писала, что Wildberries построит логистический центр и наймет 5 тысяч сотрудников в Беларуси.
Кроме того, Александр Лукашенко высказался о будущем Wildberries в Беларуси после письма из правительства.
И также президент призвал бизнес открыто говорить об излишних проверках: «Черканите в интернете — помощники все это мониторят».