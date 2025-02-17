Из-за активного солнца в Омске возможны перерывы в телевещании

РТРС предупредила омичей о возможных перебоях в теле- и радиовещании. Из-за сезонной солнечной интерференции они возможны в период с 18 февраля по 12 марта. Перерывы в вещании могут составить до 26 минут.
Кроме того, на этой неделе пройдут профилактические работы на некоторых пунктах вещания. В Шухово — 18 февраля, с 8 до 14:00 из-за этого возможны перебои с приемом сигналов каналов РТРС-1 и РТРС-2. В Тевризе профилактические работы планируется провести 19 февраля с 7:00 до 13:00.
На пункте вещания Летние профилактические работы пройдут 20 февраля с 6:00 до 12:00. В это время там возможны перебои в вещании не только каналов РТРС-1 и РТРС-2, но и «Радио России».
Завершатся профилактические работы в Бекешево, они будут вестись с 6:00 до 12:00 21 февраля.
Также РТРС проинформировала, что время проведения профилактических работ может измениться.