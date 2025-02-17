Из-за активного солнца в Омске возможны перерывы в телевещании

Кроме того, на этой неделе пройдут профилактические работы на некоторых пунктах вещания. В Шухово — 18 февраля, с 8 до 14:00 из-за этого возможны перебои с приемом сигналов каналов РТРС-1 и РТРС-2. В Тевризе профилактические работы планируется провести 19 февраля с 7:00 до 13:00.