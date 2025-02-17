В центре Воронежа 21 февраля запретят парковку

В пятницу, 21 февраля, с 7.00 до 13.00 запретят парковку на одном из участков проспекта Революции. В течение этих шести часов будет проходить церемония возложения венков и цветов к могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.
Парковаться и останавливаться водителям будет запрещено от дома № 29 до дома № 23 по нечетной стороне проспекта и от дома № 22 до дома № 30 по четной.
Напомним, в связи с ремонтом аварийного коллектора с 17 февраля до конца марта будут поэтапно закрываться съезды у путепровода на пересечении Московского проспекта и бульвара Победы.