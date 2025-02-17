Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Воронежа 21 февраля запретят парковку

Машины нельзя будет оставлять на участке проспекта Революции с 7.00 до 13.00.

Источник: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области

В пятницу, 21 февраля, с 7.00 до 13.00 запретят парковку на одном из участков проспекта Революции. В течение этих шести часов будет проходить церемония возложения венков и цветов к могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.

Парковаться и останавливаться водителям будет запрещено от дома № 29 до дома № 23 по нечетной стороне проспекта и от дома № 22 до дома № 30 по четной.

Напомним, в связи с ремонтом аварийного коллектора с 17 февраля до конца марта будут поэтапно закрываться съезды у путепровода на пересечении Московского проспекта и бульвара Победы.