Башкирия заняла 22-е место в рейтинге регионов по качеству жизни

Рейтинг составлен экспертами Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» по данным Росстата, Минфина, Казначейства, Центробанка и МВД России за 2023−2024 годы. При расчете было проанализировано 66 показателей, которые объединены в 11 групп, включая уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования.